Юристы Италии требуют отмены санкций против России

Юристы Италии выступают против продления и расширения антироссийских санкций, особенно в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом СМИ сообщил глава ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale Александро Мария Тирелли.

Ранее организация обратилась к России с просьбой направить гуманитарный груз из медицинских масок на юг Италии для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Тирелли отметил, что санкции против России – неправильный выбор, в результате которого с 2014 года Италия ежегодно теряет порядка трех миллиардов долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании – от моды до агропродовольственного сектора. При введении ответных мер ситуация будет лишь ухудшаться.

По мнению итальянских адвокатов, если Россия будет оставаться противником Европы, Европа от этого ничего не выиграет ни в экономическом, ни в геополитическом отношении.

Отношения России и стран Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение, напоминает РИА Новости.