Корпорация Boeing перестала выплачивать дивиденды

Корпорация Boeing на неопределенный срок приостановила выплату дивидендов. Кроме того, ее руководитель и председатель совета директоров не получают зарплаты. Они сами отказались от денежного вознаграждения, передает РИА Новости. Boeing также перестала выкупать собственные акции.

Из-за остановки парка лайнеров 737 Max Boeing и коронавируса COVID-19 компания оказалась в трудном положении. Она запросила финансовую поддержку у Белого дома и конгресса США.