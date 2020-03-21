ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира 2018

ФИФА выпустила официальный фильм, посвященный прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу. Фильм будет размещен на канале в YouTube.

"Прошедший в России чемпионат мира по футболу волновал от начала и до конца. Красивые моменты чемпионата мира навсегда останутся в памяти любителей футбола. Чтобы оживить воспоминания ФИФА предлагает этот фильм", — говориться в аннотации.

Продолжительность фильма -1 час 18 минут. Видео включило в себя игровые моменты, кадры из раздевалок и сюжеты о болельщиках, приехавших в Россию.