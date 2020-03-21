21 марта 202009:50

Москвич убил жену и ее родителей на глазах у детей

В Москве задержан мужчина, зарезавший жену и ее родителей. Убийство произошло в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе.

По сообщению Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, подозреваемый нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений те скончались на месте.

После случившегося мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы, сообщив о совершенном преступлении. В квартире также находились двое детей. Их убийца не тронул, дети переданы родственникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство двух и более лиц".

Подозреваемого доставят в подразделение СКР для проведения необходимых следственных действий. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и соседей, устанавливают полную картину произошедшего.

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