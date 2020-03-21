На складе в Подмосковье возник крупный пожар

В поселке Каналстрой Дмитровского района Подмосковья загорелся склад. Возгорание произошло на кровле, пожару присвоен третий номер сложности.

Площадь пожара составляет 30 тысяч квадратных метров, рассказали ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области. Общая площадь склада — 60 тысяч квадратных метров, горит половина.

К месту пожара следует пожарный поезд. Есть угроза распространения огня. Данных о пострадавших пока нет.

По данным "Интерфакса", склад принадлежит заводу алюминиевой и комбинированной ленты.