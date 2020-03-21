Оргкомитет Олимпиады за то, чтоб Игры прошли в срок

Вице-президент оргкомитета Олимпийских игр 2020 Тосиаки Эндо заявил, что его организация прилагает все усилия, чтоб Олимпиада прошла вовремя. Однако последнее слово остается за Международным олимпийским комитетом.

Игры в Токио запланированы на 24 июля – 9 августа. Однако пандемия коронавирусной инфекции поставила под сомнение проведение Олимпиады в намеченный срок. Перенесены большинство спортивных соревнований. "Решение примет МОК. Но оргкомитет прилагает все усилия, чтобы Игры прошли в намеченный срок", — приводит слова Эндо РИА Новости.

МОК пока не видит оснований для переноса Олимпиады. 17 марта организация подтвердила намерения провести Игры в Токио в заранее намеченный срок.