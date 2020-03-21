На горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля

Кровля горящего в Московской области склада полностью прогорела и рухнула, сообщает региональное управление МЧС. Обрушение произошло по всей площади горящего здания, уточняется в нем.

По последним данным, общая площадь пожара уже составляет 60 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, на его тушение привлечены 73 человека и 22 единицы техники. Но так как площадь пожара увеличилась, к тушению огня планируют привлечь пожарный поезд и авиацию. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в поселке Каналстрой Дмитровского района Подмосковья загорелось складское помещение алюминиевого завода, на котором хранится готовая продукция.