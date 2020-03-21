У китайского нападающего У Лэя обнаружен коронавирус

У нападающего "Эспаньола" У Лэя выявлен коронавирус. Китайский легионер находится в Барселоне в режиме самоизоляции.

Состояние У Лэя удовлетворительное. В госпитализации он не нуждается. Однако покидать свою квартиру он не может. У Лэй – один из шести футболистов "Эспаньола", у которых обнаружен вирус COVID-19.

У Лэй перешел в "Эспаньол" летом прошлого года из "Шанхай СИПГ". В текущем сезоне 28-летний нападающий сборной Китая провел 38 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.