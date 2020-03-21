В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов. По его мнению, внеочередная индексация пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности поможет смягчить последствия снижения курса рубля, а также поддержит платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

В качестве аргументов Миронов привел собственные подсчеты, из которых следует, что импортные товары в ближайшее время могут подорожать на 10–35%. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и сырья.

Размер индексации Миронов пока не назвал. Политик считает, что конкретные цифры необходимо обсудить с коллегами по Госдуме.

В числе мер поддержки бизнеса руководитель фракции предложил снизить социальные страховые взносы для тех предпринимателей, которые индексируют зарплаты своим работникам. Парламентарий уверен, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет.

"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", — отметил политик.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий.