Появились кадры масштабного пожара на алюминиевом заводе в Подмосковье

Очевидцы публикуют в Сети кадры, запечатлевшие серьезный пожар, произошедший в субботу, 21 марта, на территории Дмитровского алюминиевого завода в Московской области.

Как сообщалось ранее, площадь горения на складе готовой продукции предприятия в поселке Каналстрой Дмитровского района Подмосковья достигла 25 тысяч квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работают 113 человек и 45 единиц техники. МЧС готовится к использованию пожарного поезда и авиации.

Достоверных сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

По данным РИА Новости, причиной пожара мог стать поджог. Такую версию озвучил источник агентства.