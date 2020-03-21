21 марта 202010:46

Мать Криштиану Роналду выписана из больницы

dailystar.co.uk

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, выписана из больницы города Фуншал. Состояние здоровья женщины не вызывает опасений.

3 марта Мария Долореш душ Сантуш Авейру, проживающая в расположенном на острове Мадйра городе Фуншал, была госпитализирована с ишемическим инсультом. Женщине была своевременно оказана медицинская помощь. Через две с небольшими недели мать Криштиану Роналду покинула клинику.

Мария Долореш в прошлом боролась с раком молочной железы. В 2007 году ей удалось победить недуг, но год назад она снова заявила, что борется за жизнь, напоминает "Спорт-Экспресс".

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