Кнайсль рассказала, как Лавров ее удивил

Одним из немногих взрослых в мире дипломатии назвала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому 21 марта исполняется 70 лет. По словам Кнайсль, в составе многих правительств — сплошь подростки, действиями которых руководят больше эмоции, чем разум.

"Наличие у человека зрелости и внутреннего спокойствия не зависит от возраста. Это вопрос того, насколько человек может контролировать свои эмоции", — пояснила Кнайсль.

Сергей Лавров — безусловно, профессионал высшего класса, заявила она РИА Новости. У него есть главное — умение вести беседу со своим визави, внимательно слушать, ясно излагая свои мысли и позиции.

Лаврова, по словам Кнайсль, отлично описывает цитата французского дипломата Талейрана: "Дипломат не раздражается, а делает пометки". Особенно экс-главу МИД Австрии впечатляет чувство юмора ее российского коллеги.

Она также рассказала, как при первой их встрече в апреле 2018 года Лавров подарил ей красивый русский платок с цветочным узором. Через год, в марте 2019-го, Кнайсль взяла его с собой в поездку в Москву.