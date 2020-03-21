Северная Македония сделала "финальный шаг для членства в НАТО"

В субботу Северная Македония присоединилась к Североатлантическому альянсу с обязательством соблюдать и выполнять все положения договора о взаимной защите. Финальный документ об этом в Скопье подписал президент Стево Пендаровски, пишет РИА Новости.

Во вторник было преодолено последнее препятствие на пути Северной Македонии в НАТО — парламент Испании ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс. Испания последней из стран-членов организации одобрила членство балканской республики.

Эпидемия коронавируса COVID-19 помешала провести провести торжественную церемонию расширения участников НАТО. Планировалось участие в ней госсекретаря США Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга.