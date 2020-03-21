В Москве выписаны еще трое вылечившихся от коронавируса

Еще трое пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, выписаны из московских больниц за последние сутки. Статистику по состоянию на субботу приводит «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. В сообщении уточняется, что всего из медицинских учреждений выписаны восемь полностью выздоровевших пациентов.

Ракова напомнила, что в настоящее время в Москве официально подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 131 человека. Благодаря работе оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса удалось установить около шести тысяч лиц, контактировавших с заболевшими.

Московские власти рассчитывают построить коронавирусный центр в Новой Москве в течение месяца. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Медцентр строится вблизи деревни Голохвастово и разместится на территории 43 гектар. Клинка рассчитана на 500–600 койко-мест, уточняет РИА Недвижимость.