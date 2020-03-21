Сергей Лавров поделился историей про гадюку и приятными воспоминаниями

У министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова – юбилей – 70 лет. Посетивший пять из шести континентов и 124 страны, начинал он свою карьеру в посольстве СССР в Шри-Ланке. Именно туда с ним съездила корреспондент ВГТРК Татьяна Ремезова.

Дипломатическая биография Сергея Лаврова начинается в этом изящном особняке. Получив диплом, выпускник МГИМО отправляется в первую зарубежную командировку. И сразу — в далекий Коломбо, в посольство Советского Союза в Республике Шри-Ланка.

Сегодня особняк заброшен. В 1972-м,- когда Цейлон обрел независимость и сменил название, в одном из этих кабинетов с видом на пышную ланкийскую зелень и начинал свой путь будущий министр.

"В мой кабинет в старом здании вползла маленькая гадюка, там были врезаны кондиционеры в стенку, оказался какой-то зазор, куда змейка и заползла. Мы быстро ее нейтрализовали, но был такой интересный эпизод — потом стали уже специально обходить все кабинеты на предмет зашпаклевывания всех щелей", — сказал Сергей Лавров.

Помимо участия в переговорах с Индирой Ганди и налаживания поставок в СССР цейлонского чая Лавров выполняет еще одну важную миссию. Он — душа коллектива, что вдали от родины ценно вдвойне, вспоминает тогдашний посол СССР в Шри-Ланке Рафик Нишанов.

"Устраивал различные капустники. Играл на гитаре, сочинял стихи. Однажды он придумал, что группа дипломатов на сене ложится, занавес закрывается, и видно только ноги дипломатов. И предлагали их женам узнать их по ногам", — рассказал Нишанов.

"Вспоминаю с удовольствием наши спортивные игры. Мы каждую субботу, каждое воскресенье собирались в клубе и смотрели кино. И еще любили играть на пляже в футбол", — сказал Лавров.

Именно на Шри-Ланке он получает свой первый дипломатический ранг — атташе. А следующей зарубежной командировкой становится Нью Йорк — постпредство при ООН. Лавров проходит путь от первого секретаря до постоянного представителя. Работает над Дейтонским соглашением для Боснии и Герцеговины, пытается не допустить бомбардировок Югославии и вторжения США в Ирак. Именно при Лаврове Колин Пауэлл вынужден был трясти в Совбезе пробиркой с бутафорской сибирской язвой. Авторитетный постпред боролся с Кофи Ананном за право курить в здании ООН. Но сам от поста замгенсека отказался. Хотел говорить исключительно за свою страну.

"Он продолжает традиции советской дипломатии, когда помимо профессионализма, знаний, очень тщательной подготовки нужно еще и уметь говорить на человеческом язык с тем, с кем ты ведешь переговоры. Лавров — великий коммуникатор", — считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

- Вспоминается тандем Лавров — Керри, когда перед камерами — очень жесткая переговорная позиция, вне камер – теплое, дружеское общение.

- Я бы не сказал, что перед камерами мы ругались. Нет, мы излагали каждый свою позицию, но каждый из нас слушал собеседника. Я когда работал в Нью-Йорке в 1996 году, оказался на мероприятии, где был Генри Киссинджер. Только-только поступила новость о том, что Евгений Максимович Примаков назначен министром иностранных дел. И Киссинджер сказал своим несравнимым ни с чем голосом: "Я всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства", — вспоминает Сергей Лавров.

В 2013-м Лавров и Керри совершили прорыв — договорились об уничтожении сирийского химического арсенала. На брифинге по итогам глава Госдепа буквально ловит каждое слово своего визави.

А в 2016-м, когда российско-американские переговоры по Сирии затянулись на девять часов, Керри передает российской делегации несколько коробок с пиццей. Лавров относит ее журналистам, а потом выносит к пицце еще и водку.

Он умеет шутить не только по-русски. Во время интервью ведущая СNN использует не вполне цензурное слово – "пусси", намекая на вседозволенность Трампа в отношении женщин.

"Даже не знаю, английский не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько "пуссей" со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это", — сказал тогда Лавров.

А вот визит главы британского Форин-офиса в Москву — феноменальная реакция и особая выдержка. Даже когда одевают в национальный костюм в Суринаме или демонстрируют колоритный ритуал на Фиджи.

"Он совершенно не похож на традиционного чиновника, человека в футляре. У нас одно расхождение с Сергеем есть: я болею за "Динамо", а он — за "Спартак", — признался экс-премьер Сергей Степашин.

Лавров не только болеет, но и играет — в Народной футбольной лиге. Летом — рафтинг по горным рекам. И обязательно раз в год — встреча с однокурсниками МГИМО.

Будущий гимн своей альма-матер министр написал сам.

"Мы были на постпредской даче у Лаврова в Нью-Йорке, и он первый раз пел эту песню. Мы подумали, что песня-то классная, надо сделать ее гимном МГИМО", — вспоминает Анатолий Торкунов.

За особую мужскую харизму первый слог его фамилии дамы иногда пишут английским love – "любовь".

"Он женщинам очень нравится, потому что он действительно джентльмен. Именно это и есть понятие человека, который не унижает других, подчас споря очень жестко", — отметил Сергей Степашин.

Кстати, наше интервью на Шри-Ланке мы записывали уже на территории нового посольства, в котором и сам Лавров — впервые. Теперь это целый комплекс зданий. Но по-прежнему особая гордость, что здесь когда-то служил будущий министр.

"Я хотел бы поздравить Сергея Викторовича со знаменательным юбилеем. Юбилеем зрелости, юбилеем мудрости. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и такой же активной деятельности в защиту интересов нашей великой России", — сказал Рафик Нишанов.