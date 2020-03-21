Еженедельная программа Вести.net от 21 марта 2020 года

Кто и когда предсказал коронавирус, зачем нужны картонные фигуры на пресс-конференции и что будет, если уронить телефон, у которого со всех сторон дисплей: главные новости мира технологий за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Какие сервисы и как переживают взрывной рост из-за эпидемии коронавируса. Microsoft Teams сделали бесплатным и он сломался, в Великобритании не работала сотовая связь, а Netflix и YouTube попросили снизить качество видео.

- Лидеры российского хайтека создали альянс, чтобы их технологии можно было использовать для борьбы с распространением вируса. Но можно было озаботиться этим и пораньше - нынешнюю вспышку коронавируса сооснователь Microsoft Билл Гейтс предсказал еще в марте 2015-го года. И предложил принять меры, которые позволят не допустить новых глобальных эпидемий.

- Новости игровой индустрии тоже так или иначе привязаны к нынешней ситуации. Детали о новых Xbox и PlayStation раскрывают теперь не на больших выставках, а онлайн-анонсами.

- Apple последние годы именно в марте устраивал анонсы для разных нетипичных продуктов. В итоге компания выбросила кучу новинок онлайн без всяких презентаций.

- Показываем новый гибкий телефон Huawei Mate XS и выясняем, что будет, если его уронить на пол.