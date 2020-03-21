Китайцы массово возвращаются на работу, чтобы реанимировать экономику страны

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 270 тысяч. Более 11 тысяч человек скончались. Всё больше стран закрывают границы. Тем временем в Китае эпидемия идёт на спад. За сутки не выявлено новых случаев заражения внутри страны. Все заболевшие прибыли из-за границы. Между тем для туристов уже стали открывать достопримечательности.

Эмоции, которые не сдержать. Да и нужно ли это! Врачи, мобилизованные в Ухань со всего Китая, покидают эпицентр заражения настоящими героями. Вместе с личными вещами медсестра Чжоу Сянмин бережно упаковывает знамя, которое ее бригаде из провинции Юньнань вручили за самоотверженный труд. Сами медсестры оставляют на кроватях пациентов бумажных журавликов как олицетворение любви и надежды на то, что все будут в безопасности.

Волонтеры, без которых бороться со смертельной заразой было бы невозможно — ведь они так же круглосуточно развозили жителям карантинного Уханя продукты и лекарства, помогали с транспортом — дарят врачам сделанными своими руками амулеты-сердца. И расписывают пожеланиями ставшие здесь уже не нужными защитные костюмы.

"Сейчас в Ухане расцвели вишни. А врачам даже некогда было полюбоваться ними. Поэтому мы разрисовали их костюмы цветами, чтобы они знали, как мы им благодарны за все, что они сделали для нас, рискуя жизнью!" — сказала волонтер Лей Чунли.

Вдоль всего маршрута от больниц до аэропорта полицейские отдают медикам честь. На символичных посадочных талонах: "рейс — победный", "класс перелета — героический". Уже на борту, сквозь слезы, девиз, сплотивший Китай — "Уухань, цзя ёу!"/"Ухань - держись!".

"Вы справились! И теперь хорошенько отдохните, прежде чем продолжить борьбу с эпидемией. Наша с вами работа еще не закончена. Нужно не дать болезни распространяться и дальше", — заявил заместитель руководителя госкомитета здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

В больницах Китая еще остаются тысячи пациентов. Но новых заражений внутри страны уже несколько дней нет. Все новые случаи у тех, кто спешно возвращается из нового очага пандемии — Европы. Китайцев не останавливают даже взлетевшие цены на авиабилеты: за перелет из Милана — минимум две с половиной тысячи евро. При этом всех прилетающих на родину тут же отправляют на двухнедельный карантин прямо из аэропорта.

Нагрузка на санитарные службы такая, что международные рейсы китайские авиакомпании теперь перенаправляют из Пекина в соседние города. Тотальные проверки и на столичном железнодорожном вокзале. Китайцы массово возвращаются на работу. Без этого реанимировать вторую экономику мира невозможно. Глава КНР призывает срочно восстанавливать производство. И в тех провинциях, где риск заражения минимальный — снять карантинные меры. В регионах со средним риском — тоже, но сохраняя все меры предотвращения распространения инфекции. Призыв не распространяется лишь на Пекин и провинцию Хубэй. Но и там — впервые за долгое время — люди выходят на улицу. Но вдохнуть запах цветущей вишни можно по-прежнему только через маску.