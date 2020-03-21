Коронавирус добрался до Анголы и Восточного Тимора

Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Анголе. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Силвии Лутукуты сообщает агентство Синьхуа. Диагноз поставлен двум молодым мужчинам. Оба они недавно прилетели из Португалии. Информация о состоянии пациентов не приводится.

Также первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Восточном Тиморе, заболевший тоже вернулся из загранпоездки, сообщает агентство Рейтер, приводя цитату из заявления министерства здравоохранения страны. Уточняется, что заболевший самоизолировался на добровольном карантине и ни с кем не контактировал. Поэтому не представлял риска заражения для других людей.

По последним данным, новым коронавирусом COVID-19 заболели более 277 тысяч человек. Более 11,4 тысячи скончались.