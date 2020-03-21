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Коронавирус 15 минут назад

21 марта 202012:52 (обновлено в 12:56)

Поклонская сообщила, что самоизолировалась с котом

Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывает поддержать и соблюдать меры, принятые руководством России для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни, пишет она в Instagram.

По мнению Поклонской, к этому нужно отнестись более жестко и серьезно, не повторяя ошибок других стран. Правительство, по ее словам, делает все необходимое, а от граждан требуется лишь временная самоизоляция — нужно проявить дисциплинированность и находиться дома.

По словам Поклонской, на самоизоляции находится вся ее семья — даже кот. Она также пожелала "прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой "чумы XXI века".


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 275 тысяч, умерли уже более 11400 человек.


Роспотребнадзор ранее сегодня сообщил о поставках тест-систем для выявления коронавируса в 13 стран. Специалисты смогут провести более 100 тысяч исследований на COVID-19. Россия действует в рамках всемирной борьбы с эпидемией опасного заболевания.

Российские тесты получили члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголия и КНДР. В ведомстве добавили, что готовятся поставки в Египет, Сербию и Венесуэлу. Тесты созданы в "ГНЦ ВБ "Вектор".

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