Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера "Локомотива"

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива". Им может стать сербский специалист Марко Николич.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", после завершения сезона 71-летний Юрий Семин покинет свой пост. Его место займет сорокалетний Марко Николич, последним место которого был венгерский "Фехервар". Серб выиграл с "Фехервааром" чемпионат Венгрии в сезоне 2017/18, а через год привел команду к победе в Кубке.

У себя на родине Николич тренировал "Рад", "Войводину" и "Олимпию". Но наибольших успехов Николич добился с "Партизаном". Под его руководством "Партизан" стал чемпионом Сербии и выиграл Кубок страны в сезоне 2016-17.