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Коронавирус 7 минут назад

21 марта 202013:28

Лукашенко поручил КГБ разобраться с "негодяями"

belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился "разобраться с негодяями", распространяющими недостоверные сведения о гибели белорусских граждан, заразившихся коронавирусом, передает агентство БелТА.

На субботнем совещании глава Белоруссии обратился к руководителю КГБ Вакульчику с поручением "хорошенько пройтись по этим сайтам". Он привел в пример историю со смертью женщины в Витебске – несмотря на несколько отрицательных проб на коронавирус, в интернете смерть женщины от пневмонии подавалась как гибель от COVID-19.

Ранее в соцсетях появилась информация о смерти в Витебске от коронавируса. Минздрав Белоруссии опроверг эти сообщения и напомнил, что это уже четвертая "смерть" за прошедшие две недели. До этого недобросовестные СМИ и блогеры "похоронили" известного предпринимателя, девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле. По мнению Лукашенко, это делается для распространения паники среди населения, поэтому "необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки". Глава государства рассказал, что за последние сутки в Минске провели около тысячи тестов на наличие коронавируса — все результаты были отрицательными. Лукашенко поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска — пожилыми людьми.

По состоянию на 21 марта в Белоруссии зафиксировано 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. По состоянию на 13 часов по Москве число зараженных новым типом коронавируса в мире приблизилось к 279 тысячам человек.

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