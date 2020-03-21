Премьер высказался по гибким формам занятости и увольнениям

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что если кто-то решит под шумиху вокруг коронавируса сократить персонал и решить за его счет текущие проблемы, им займется прокуратура, трудовая инспекция и прокуратура.

Можно и нужно использовать все формы гибкой занятости сотрудников, медики настоятельно рекомендуют там, где это возможно, перейти на удаленку, сообщил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Глава кабмина пообещал, что правительство будет еженедельно мониторить ситуацию с выплатами, особое внимание уделят моногородам, где присутствуют повышенные риски, передает ТАСС.

После чего министр экономразвития Максим Решетников сообщил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, так как это станет признаком обострения ситуации с занятостью, передает "Интерфакс".