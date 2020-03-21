"Интер" может вернуть Фелипе Коутиньо

Принадлежащий "Барселоне" полузащитник Фелипе Коутиньо может продолжить карьеру в миланском "Интере". В настоящее время 27-летний бразилец арендован "Баварией".

"Бавария" не будет продлевать арендный договор, и летом Коутиньо вернется в "Барселону". Та в свою очередь хочет включить футболиста в сделку по покупке нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Фелипе Коутиньо имеет опыт выступлений за "Интер". В 2009 году миланцы приобрели юного бразильца у "Васко да Гама". Но два первых, предусмотренных контрактом сезона Фелипе играл за свой прежний клуб на правах аренды. В "Интере" Коутиньо не смог закрепиться, и в 2012 он был продан в "Ливерпуль".