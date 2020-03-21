Очевидец снял на видео работу авиации на пожаре в Подмосковье

Очевидец запечатлел на камеру своего смартфона работу авиации, привлеченной к тушению сильного пожара, вспыхнувшего в субботу, 21 марта, на территории алюминиевого завода в Дмитровском районе Московской области.

Известно, что МЧС задействовало в борьбе с огнем три вертолета, оснащенных специальными водосливными устройствами – Ми-8 и два Ка-32.

Как сообщалось ранее, площадь возгорания составила 25 тысяч квадратных метров. По данным ТАСС, огонь вспыхнул в помещении, где было расположено производство жестяных банок. Источник агентства отметил, что пожарных вызвали с опозданием, и к моменту их прибытия горела значительная часть здания.

По предварительным данным, люди успели покинуть опасную зону, информации о погибших и пострадавших по-прежнему не поступало.