Силовики задержали на улице мужчину с пулеметами и боеприпасами

В городе Новокуйбышевске Самарской области задержан мужчина, перевозивший в автомобиле партию огнестрельного оружия и боеприпасов. Задержание произведено вечером 17 марта на Самарском шоссе.

Иномарку под управлением местного жителя 1971 года рождения сотрудники Управления уголовного розыска областного главка МВД России остановили совместно с представителями регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции. В машине были обнаружены 24 предмета: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, выстрелы для гранатометов и 700 патронов разного калибра.

Осмотрев изъятые взрывоопасные предметы, саперы ОМОН Россгвардии передали их для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел, сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Самарской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".