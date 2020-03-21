21 марта 202014:05

Силовики задержали на улице мужчину с пулеметами и боеприпасами

фото: пресс-служба УМВД России по Самарской области

В городе Новокуйбышевске Самарской области задержан мужчина, перевозивший в автомобиле партию огнестрельного оружия и боеприпасов. Задержание произведено вечером 17 марта на Самарском шоссе.

Иномарку под управлением местного жителя 1971 года рождения сотрудники Управления уголовного розыска областного главка МВД России остановили совместно с представителями регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции. В машине были обнаружены 24 предмета: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, выстрелы для гранатометов и 700 патронов разного калибра.

Осмотрев изъятые взрывоопасные предметы, саперы ОМОН Россгвардии передали их для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел, сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Самарской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

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