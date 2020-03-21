МИД РФ обвинил США в попытках "подложить мину" под "Северный поток-2"

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Москва не исключает, что Вашингтон продолжит "гарцевать на этих тезисах" и в дальнейшем, добавил Рябков.

"Американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток-2"", – считает Рябков.

Он также добавил, что, ссылаясь на некоего внешнего врага, США подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Причем как в энергетической сфере, так и в области военно-технического сотрудничества.

Ранее США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере, назвав Москву "враждебным игроком", однако воздержались от комментариев относительно возможности введения новых санкций.