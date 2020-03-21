Вирус не выживет: почему пандемия может скоро сойти на нет

Ученые из университета Мэриленда при разработке мер по сдерживанию коронавируса рекомендуют учитывать прогнозы погоды. Исследователи обратили внимание, что самые крупные эпидемии COVID-19 охватили страны, расположенные в одной достаточно узкой широтной зоне северного полушария, которая ограничена 30-й и 50-й параллелями. Сюда попадают и Италия, и Испания, и Иран, и США, и Южная Корея, где в общей сложности зафиксировано уже больше 70 тысяч случаев инфицирования, и, конечно же, Китай.

На этом основании был сделан вывоз, что вирусу комфортнее всего распространяться в определенных климатических условиях. Это температура от +5 до +11 градусов и влажность от 47 до 79 процентов.

Ученые из Поднебесной, кстати, придерживаются такого же мнения. Наиболее комфортной для патогена они называют температуру +8,7. Если же на улице существенно теплее, возбудитель болезни, по их версии, начинает гибнуть.

Италию и Израиль объединяет не только расположение в излюбленной коронавирусом широтной зоне. Обе страны необычайно популярны среди туристов. Но какая разная эпидемиологическая обстановка. На Апеннинах число инфицированных в пятницу перевалило за 35 тысяч, в тоже время в Израиле не набиралось и 500 заболевших.

Что касается погоды, на севере Италии, откуда вирус начал распространяться на другие провинции, весь февраль и всю первую декаду марта средняя температура держалась в диапазоне +6...+9. А в Тель-Авиве с начала зимы было по меньшей мере в два-три раза теплее.

В Южной Корее COVID-19 взяли под контроль. Еще в начале марта новых случаев коронавирусной инфекции в этой стране ежедневно фиксировалось по несколько сотен, теперь счет идет на десятки. И вот совпадение: как раз в начале недели в Южную Корею начали поступать воздушные массы из субтропиков. Днем воздух в Сеуле прогревается до +15.

Исходя из этой логики в России тоже вскоре могут создаться условия для снижения темпов заболеваемости. Например, в апреле на большей части России температурный режим, как и в предыдущие месяцы, будет теплее обычного. На юге, в центре и на северо-западе столбики термометров поднимутся выше благоприятных для распространения коронавируса значений. В зоне риска останутся Северо-Восток Европейской России, Урал, Южная Сибирь, центральные районы Дальнего Востока.

Но помимо температурного фактора есть еще один, и он работает во всех климатических зонах. Сейчас в северном полушарии начинается астрономическая весна. И уже к маю поток солнечного излучения вырастет почти вдвое. То есть ультрафиолет, поступающий в атмосферу, станет более эффективно обеззараживать воздух.

"Это так называемые сезонные системные факторы. С одной стороны, абсолютно верно: ультрафиолетовое облучение его убивает. Как и вообще все на свете. Ему как примитивному организму от ультрафиолета защищаться сложно. Даже не организму, а примитивной молекулярной конструкции. Второй момент — весной как-то все оживает. Скажем так, разного рода биологические процессы гуморальные активизируются. Ну, и иммунитет повыше становится, и люди повеселее. Поэтому заражаемость еще падает", — прокомментировал специалист по молекулярной генетике, кандидат биологических наук Дмитрий Квон.

Однако полагаться лишь на погоду в данной ситуации нельзя. Главное оружие против коронавируса — это изоляция больных и соблюдение правил личной гигиены.