В Киеве прекратит работу общественный транспорт

С завтрашнего дня в украинской столице прекращает работу общественный транспорт, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Такие меры предприняты в рамках карантинных мероприятий, призванных не допустить распространение коронавируса. Уточняется, что перемещаться по Киеву будет разрешено машинам экстренных служб (скорой помощи, газовой службы и пр.), а также транспорту аптек и продуктовых магазинов.

Ранее Аваков уже заявлял, что власти Украины готовы значительно ужесточить карантинные меры в связи с пандемией. Глава МВД высказался за полное прекращение работы практически всех предприятий, причем часть компаний могли перепрофилировать свое производство под производство защитных масок, медоборудования, лекарств и т. п.

По последним данным портала Worldometers, по всему миру зафиксировано почти 287 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Из них на Украине — 41 случай, заболевших трое скончались.