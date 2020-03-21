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Общество 47 минут назад

21 марта 202015:24

Пылающая кровля: начальную стадию пожара на заводе в Дмитрове сняли на видео

vk.com/Эдуард Макеев

Мужчина снял на видео начальную стадию возгорания, разросшегося в мощный пожар, бушующий в здании, расположенном на территории алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья.

 

Как утверждает пользователь, разместивший кадры в Сети, съемка велась внутри помещения, которое вскоре будет полностью охвачен огнем.

По предварительным данным, в результате пожара, возникшего утром в субботу, 21 марта, никто не пострадал.

На данный момент с возгоранием справиться не удалось. Тушение осложняют взрывы бочек с маслом и баллонов с горючей жидкостью, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя МЧС. Кроме того, в подвале здания находится 40 тонн нефтепродуктов.

По последним данным, площадь горения увеличилась с 25 до 32 тысяч квадратных метров, огнем охвачена часть склада и административный комплекс.

На ситуацию уже отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как передает "Интерфакс", он направил на место ЧП своего заместителя по инвестициям, чтобы тот провел переговоры с владельцем и генеральным директором предприятия и рассмотрел возможность оказания помощи людям на заводе.

При этом губернатор уточнил, что всего сгоревшем объекте работало около 200 – 230 человек.

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