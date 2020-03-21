Standard и FT проанализировали ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Европейские газеты проанализировали распространение коронавируса и меры по борьбе с ним в России и европейских странах.

Австрийская газета Der Standard похвалила российские власти за решительные действия по профилактике проникновения вируса в страну: была закрыта граница с Китаем, сокращено авиасообщение, а с 20 февраля полностью введен запрет на въезд для китайцев. Европа, сказано в статье, снисходительно относилась к российской системе здравоохранения, но в России обнаружили около 250 заболевших коронавирусом COVID-19, а в Италии, Германии, Франции и Австрии счет идет на тысячи.

Удача также была на стороне России, пишет Der Standard. В начале эпидемии два больных гражданина КНР были изолированы в Сибири и не заразили никого. Карантин, введенный для приезжающих в Россию из стран, охваченных эпидемией, сыграл большую положительную роль. Журналисты отмечают, что в СССР был накоплен большой опыт борьбы со сложными заболеваниями легких (в частности, с туберкулезом). Успехи российских врачей основаны, в том числе, и на нем.

Газета Financial Times выяснила, что в Германии очень низкое число скончавшихся от коронавируса относительно числа заболевших. Из 16,6 тысяч зараженных умерли 47 человек. В других европейских странах статистика намного хуже: в Италии зафиксированы 3405 смертей при более чем 41 тысячи инфицированных, в Испании - 1002 смерти при почти 20 тысячах больных, во Франции на 11 тысяч инфицированных зафиксированы 372 смерти.

Эксперты считают, что более низкая смертность от коронавируса в ФРГ связана с тем, что возраст более 80 процентов инфицированных немцев не достигает 60 лет. А показатели смертности пациентов в возрасте с уже ослабленным иммунитетом и множеством хронических заболеваний намного выше.

Немецкие лаборатории также лучше оснащены для проведения анализов. Германия может делать 160 тысяч анализов еженедельно, что больше, чем все европейские страны провели вместе с начала кризиса.

Впрочем, пишет Financial Times, Германия находится на относительно ранней стадии вспышки коронавируса, и статистика смертности может ухудшиться.