Митрополит Иларион поздравил немцев с "возрождением наследия Адольфа Гитлера"

Германия, легализовав эвтаназию, возвращается к идеологии Третьего рейха, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Стоило ждать 75 лет, чтобы возродить наследие Адольфа Гитлера, добавил он и саркастически поздравил Германию.

По мнению митрополита Илариона, Гитлер стал пионером эвтаназии, когда умерщвлял старых и психически больных людей. И сегодня нацистская идеология возрождается.

РПЦ считает, что и жизнь, и смерть находятся в руках божьих. И страдания посылаются человеку, чтобы он духовно очистился.

Вместе с тем архиерей согласился, что бывают случаи, когда человек отказывается от реанимации, зная, что его заболевание неизлечимо. Но это его нравственный выбор.