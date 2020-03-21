Кличко выступил против шашлыков

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам", — цитирует выдержку из обращения градоначальника "Интерфакс".

Он отметил, что соблюдение киевлянами дополнительных ограничительных мер должна обеспечить полиция. Правоохранители также усилят охрану общественного порядка на улицах города.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве будут остановлены все пассажирские перевозки. Он указал, что общественным транспортом смогут пользоваться только медики, силовики, спасатели, продавцы продовольственных магазинов и аптек, а также коммунальщики.

"Остальные — не выходить из дома!!! Прошу Вас! Посмотрите, что происходит в мире — давайте защитим себя максимально", — призвал министр в своем Facebook.

На данный момент на Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, три человека скончались. Президент Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что в стране зарегистрирован первый излечившийся пациент. Его уже выписали из больницы.