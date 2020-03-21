Инфекционист тайно съездила в Испанию и привезла коронавирус в Россию

Полиция Ставрополья проверяет действия профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирины Санниковой, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням краевого Минздрава. С 6 по 9 марта женщина выезжала в Испанию и находилась в Мадриде, а по возвращении не стала самоизолироваться.

Скрыв факт выезда за границу от руководства университета и Минздрава Ставрополья, Санникова вышла на работу, не выдержав 14-дневный карантин. Спустя неделю ее госпитализировали в краевую инфекционную больницу с подозрением на новый коронавирус COVID-19. Позже коронавирусную инфекцию у нее подтвердил экспресс-тест, пишет "Российская газета". Имя и фамилию врача уточняют другие СМИ.

По данным правоохранителей, с 10 по 17 марта Ирина Санникова контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы изучают в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.

Сама врач, как сообщил ранее в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь, а власти ждут подтверждения или неподтверждения ее диагноза от новосибирской лаборатории.

Как сказано в рапорте, поданном замначальника отдела УЭБ и ПК ставропольского главка МВД России начальнику ставропольской полиции Александру Олдаку, в действиях женщины-инфекциониста просматриваются признаки сразу двух уголовных преступлений — халатности и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

В полиции ситуацию пока не прокомментировали, но известно, что на Ставрополье уже заводились административные или уголовные дела за нарушение режима самоизоляции.



Ситуацию с Санниковой прокомментировал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Никаких уголовных дел не надо, считает он, отмечая: "Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся".

По мнению Онищенко, у Санниковой притупилась бдительность, так как она долго работает инфекционистом и ей кажется, что ее не берет ни одна зараза.

"Не врачам этого не понять. Она должна будет быть наказана, и ее накажут", — заявил Онищенко сайту "360".

Сама Ирина Санникова на просьбу прокомментировать обвинения в свой адрес заявила изданию "Подъем", что "виновата". На вопрос о ее состоянии она сообщила: "Мне плохо".