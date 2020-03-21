"Пари Сен-Жермен" планирует сменить Тухеля на Аллегри

Руководители французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" по окончании текущего сезона планируют произвести рокировку на тренерском посту команды. Боссы парижан намерены уволить Томаса Тухеля и назначить вместо него Массимилиано Аллегри.



Переговоры с итальянским специалистом уже начаты представителями действующего чемпиона Франции в лице спортивного директора Леонардо, сообщает Foot Mercato. При этом на Аллегри имеют планы еще два европейских клуба — английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". В данный момент 52-летний наставник находится без работы. Предыдущим его клубом был туринский "Ювентус", который он привел к пяти чемпионским титулам кряду.



Тухель работает в "ПСЖ" с 2018 года. За это время он один раз выиграл чемпионат Франции, а также дважды завоевывал национальный Суперкубок. В текущем сезоне после 28 туров парижане лидируют в Лиге 1, имея 12-очковое преимущество над ближайшим преследователем. Также "ПСЖ" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как по сумме двух матчей обыграл "Боруссию".