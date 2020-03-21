Токаев наградил Лаврова орденом "Барыс"

Орденом "Барыс" I степени наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Указ был подписан в субботу, действителен с момента подписания.

Лавров в субботу отмечает 70-летие.

Сергей Лавров — постоянный член Совета Безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол России. Имеет звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России в течение 16 лет. Он твердо отстаивает позиции нашей страны в мире. Лавров посещает с визитами самые сложные, горячие точки планеты — Сирию, Ирак, Афганистан, Венесуэлу. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала его одним из немногих взрослых в мире дипломатии.