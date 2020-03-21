Россиян вывезут из Марокко

Власти РФ прорабатывают детальную схему вывоза россиян из Марокко, где с 20 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение о вывозе соотечественников из Марокко приняли Росавиация, Ростуризм и российское внешнеполитическое ведомство. Схема вывоза прорабатывается с учетом того, что люди находятся в разных районах страны, пишет РИА Новости.

Режим ЧП, введенный в Марокко, среди прочих мер предусматривает ограничения на передвижения внутри страны. Опасаясь распространения коронавируса, королевство с 15 марта приостановило авиасообщение со всеми странами мира.

Ранее Росавиация и отечественные авиакомпании выработали механизм вывоза россиян из неблагоприятных по ситуации с коронавирусом государств.