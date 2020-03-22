Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Программа "Тест" — проводник в мир качественной продукции. Эксперты Роскачества совместно с телеканалом "Россия 1" провели новое исследование. Объективной и беспристрастной критике подверглись образцы молока и лапши быстрого приготовления. Ведущие программы Наталия Медведева и Евгений Рыбов узнали мнения специалистов, а также развенчали мифы относительно проверенной продукции.

Молоко: в чем его польза и вред для здоровья человека

Каждый россиянин за год в среднем употребляет 250 литров молока. Многие знают, в чем польза данного напитка, но у него также имеются и серьезные минусы.

В исследовании приняли участие пять торговых марок, которые можно встретить на прилавках российских магазинов: "Простоквашино", "36 копеек", Parmalat, "Домик в деревне", "Вкуснотеево".

Продукцию проверили по следующим показателям: безопасность, присутствие растительных жиров, сухого молока, органолептика, пастеризация.



Популярные мифы о молоке

Молоко из магазина — мертвое. Некоторые потребители сомневаются в подлинности продукции за счет ее долгого срока хранения. С трудом верится, что настоящее молоко может быть в упаковке по полгода, оставаясь неиспорченным.

Представитель компании-производителя молока Анна Бойко-Великая не советует употреблять напиток в первозданном виде. Даже процедив его через марлю, невозможно избавиться от той патогенной микрофлоры, которая может быть в сыром молоке.

Профессор МГУ, доктор медицинских наук Олег Медведев также высказался против употребления продукции в первозданном виде. В ней могут быть микроорганизмы весьма опасных заболеваний, таких как бруцеллез и даже туберкулез. Сырое молоко необходимо прокипятить или пастеризовать на производстве. По словам эксперта, при термообработке не убиваются все полезные микроорганизмы.

Кандидат технических наук Светлана Димитриева рассказала, что пастеризованный продукт проходит самую мягкую температурную обработку (70ºC в течение 30 минут), но он долго не хранится. Также есть ультрапастеризованное молоко, которое обрабатывается в течение 102 секунд при 135-150ºC. Оно сохраняет больше биологически активных веществ, чем стерилизованный продукт, обрабатывающийся в течение 20 минут при температуре в 100ºC.

Таким образом, покупателям рекомендуется приобретать пастеризованное молоко — в нем содержится больше всего полезных веществ. Миф о том, что продукция из магазина является мертвой, не подтвердился.

Все магазинное молоко — порошковое. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, как можно понять, обычная перед вами продукция или порошковая. Если на упаковке написано "нормализованное молоко" — это продукт с определенной долей жирности. Для того, чтобы получить заданный процент, производитель смешивает полученную жидкость со сливками, сделанными из того же напитка. В таком молоке порошка нет.

Надпись на упаковке "восстановленное" свидетельствует о том, что продукт изготовлен из порошка. Илья Лоевский отметил, что этого не нужно бояться. По его словам, фактически порошок — это высушенное молоко, которое затем разбавляется водой. В таком продукте действительно меньше полезных веществ, но подобное производство не нарушает закон.

Нутрициолог Рэми Никиема рассказал, что в современном развитии промышленности не обойтись без порошкового молока. При термической обработке продукта происходит окисление, в результате которого вырабатываются оксистеролы. Они повышают вероятность образования бляшек, что приводит к появлению тромбов. Это, в свою очередь, в некоторых случаях может привести к раку.

Подводя итоги, можно сказать, что далеко не все молоко производится из порошка — об этом должно быть написано на бутылке. Покупать такую продукцию или нет — личное дело каждого потребителя.

Молоко опасно для взрослых. Врач-онколог Александр Серяков рассказал, что данный продукт является довольно противоречивым для взрослого человека. Проведенные исследования доказали, что в цельном коровьем молоке содержится более тридцати ростовых факторов и свыше десяти гормонов. Они, в свою очередь, могут стимулировать развитие злокачественных опухолей у человека — рака молочной железы, яичников. Употребление в день четырех стаканов напитка повышает риск развития рака предстательной железы у мужчин на 39 процентов.

Александр Серяков отметил, что небольшое количество молока не чревато последствиями для здоровья человека. Если же злоупотреблять им изо дня в день на протяжении многих лет, это действительно нехорошо, что уже успела подтвердить наука.

Также молоко не совсем полезно и для подростков. По словам врача-онколога, если большое количество напитка пьет девочка, для нее это чревато получением большого количества эстрогенов. Они, в свою очередь, могут привести к преждевременному половому созреванию. У юношей молоко может вызвать аллергическую реакцию, в числе которой, например, сыпь на коже.

Любители кисломолочной продукции могут успокоиться, поскольку в кефире, например, факторы роста и гормоны уже разрушены. Кроме того, в них меньше лактозы, за счет чего они лучше усваиваются организмом.

Молоко нужно пить ради кальция. Данный напиток не является основным источником получения организмом кальция — это традиционный миф. Профессор МГУ Олег Медведев отметил доказательство науки: из молочной продукции полезного элемента усваивается не более тридцати процентов.

Если человек в пожилом возрасте пьет большое количество молока, его кости от этого не будут укрепляться. Этому есть научное объяснение. Компоненты лактозы оказывают вредное влияние на всасываемость кальция, что может привести даже к большему перелому костей.

Результаты исследований

В "Простоквашино" не было обнаружено антибиотиков в количестве опасном для здоровья. Кроме того, в данном образце отсутствуют микотоксины, которые могут попадать в состав молока из кормов животных. "Простоквашино" не содержит растительных жиров, сухого молока. Молоко данной торговой марки получило высокую органолептическую оценку. Но в данном образце эксперты Роскачества отметили небольшой недостаток — нарушение пастеризации.

В продукции торговой марки "36 копеек" также не обнаружено антибиотиков и микотоксинов. При этом в данном образце, скорее всего, при пастеризации был нарушен и превышен температурный режим. Кроме того, специалисты обнаружили нюанс в органолептике — кормовой привкус и запах. Самый важный и опасный недостаток молока торговой марки "36 копеек" — кишечная палочка.

Продукция Parmalat признана высококачественной, поскольку соответствует всем обязательным требованиям законодательства, а также опережающему стандарту Роскачества.

Образец "Домик в деревне" прошел три этапа проверки из пяти. В процессе пастеризации, возможно, был нарушен температурный режим. Также вкус и запах недостаточно выражены.

Молоко торговой марки "Вкуснотеево" является высококачественным и проявило себя хорошо по всем параметрам исследования.

Рейтинг молока сложился следующим образом:

1. "Вкуснотеево"

2. Parmalat

3. "Простоквашино"

4. "Домик в деревне"

5. "36 копеек"



Лапша быстрого приготовления: абсолютная химия или съедобный продукт

Пожалуй, каждый россиянин хоть раз в жизни пробовал лапшу быстрого приготовления. Для многих это спасение, когда необходимо перекусить на скорую руку. Ежегодно в мире съедают 103 миллиарда порций данного продукта. В среднем это по пятнадцать пачек на человека.

При выборе лапши быстрого приготовления в первую очередь стоит обратить внимание на ее сроки хранения. Дольше всего хранится продукция с пальмовым маслом (около года), с соевым — шесть месяцев, с подсолнечным — три месяца.

Проверку прошли образцы следующих торговых марок: "Анаком", "Доширак", "Роллтон", "Биг Ланч", BigBon. Стоит отметить, что эксперты исследовали продукцию с куриным вкусом.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что основным ингредиентом лапши быстрого приготовления является мука — продукт переработки злаковых. При их выращивании используются средства защиты растений, различные минеральные удобрения. Остатки всего этого могут присутствовать в продукции, а затем попадать в организм человека.

Популярные мифы о лапше быстрого приготовления

Является абсолютной химией. Кандидат биологических наук, доцент МГУПП Леонид Салитринник рассказал, что данную продукцию при производстве должны максимально освободить от влаги, в результате чего та обрабатывается горячим маслом, вытесняющим воду. В итоге получается максимально сухой крахмал, пропитанный маслом.

Эксперт Роскачества Елена Саратцева отметила, что в составе лапши на первом месте обычно идут мука и масло. Что касается остальных ингредиентов, они указаны в конце, то есть их меньше всего — около пяти процентов. Разговоры о том, что данная продукция является сплошной химией, не соответствуют действительности.

Директор фабрики по производству лапши быстрого приготовления Сергей Еремин рассказал, что не нужно в составе продукта бояться коварных добавок Е. По его словам, зачастую это те же самые компоненты, которые находятся в обычных продуктах.

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что лапша быстрого приготовления, конечно же, ничего полезного организму не даст, но бояться ее не стоит. В целом данный продукт дает "пустые" калории, которые могут понадобиться тогда, когда человек желает быстро перекусить.

В лапше быстрого приготовления нет мяса. Эксперт Елена Саратцева рассказала, что в некоторых образцах действительно отсутствовали ДНК-курицы.

Директор фабрики по производству лапши быстрого приготовления Сергей Еремин отметил, что существуют два вида продукта: со вкусом курицы или же с ее мясом. В первом варианте присутствует ароматика, во втором — сублимированный ингредиент. При выборе лапши быстрого приготовления стоит обращать внимание на эти моменты.

Совет о том, как правильно хранить лапшу, купленную впрок. Выбирайте продукт в металлизированной упаковке, то есть содержащей тонкий слой металла.

Лапшу с поврежденной упаковкой можно поместить в герметичный пакет — это позволит продлить ее срок хранения.

Результаты исследований

Елена Саратцева рассказала, что ни один из проверенных образцов не может претендовать на Российский знак качества. При этом ни в одном из них не было обнаружено ГМО, содержание тяжелых металлов не превышало допустимого уровня. Также не были выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла.

Были и негативные результаты. В образце торговой марки "Анаком" обнаружили признаки изначальной порчи компонентов продукта, а также следы микотоксина.

В лапше "Доширак" зафиксированы все вышеназванные признаки. Кроме того, в данном образце присутствует избыточное количество влаги.

В "Роллтоне" также выявлена изначальная порча компонентов продукта. В продукции присутствуют избыточное количество соли, следы микотоксина и регулятора роста растений.

В "Биг Ланче" имеются следы пестицида, регулятора роста растений, избыточное количество соли, влаги. Кроме того, производитель использовал муку низкого качества.

Исследование образца торговой марки Big Bon также продемонстрировало наличие в нем следов микотоксина, изначальной порчи компонентов продукта, избыточное количество соли и много крошки в упаковке.

Рейтинг лапши быстрого приготовления сложился следующим образом:

1. "Анаком"

2. "Доширак"

3. "Биг Ланч"

4. "Роллтон"

5. Big Bon

Таковы результаты очередного исследования проекта "Тест". Вы можете ознакомиться с остальными проверками Роскачества на сайте Вести.Ru в разделе рейтингов. Например, недавно эксперты назвали лучшие марки томатных соков. Кроме того, в предыдущем выпуске "Теста" специалисты рассказали о весьма актуальном явлении в современном мире — поведали, как защититься от вирусных инфекций.