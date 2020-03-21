Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным

Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формулы-1" Льюис Хэмилтон отказался проходить тестирование на коронавирус. Британец признался, что на это он не видит причин — по его словам, у нет нет симптомов.



"У меня все хорошо. Я здоров и тренируюсь два раза в день и симптомов у меня нет. С тех пор, как я виделся с Софи Трюдо и Идрисом Эльбой прошло уже 17 дней. Я связывался с Идрисом и был рад новости, что с ним все в порядке".



"Я консультировался со своим врачом на этом счет, и мы дважды перепроверили, нужно ли мне сдавать тест, — приводит слова Хэмилтона "Спорт-экспресс". — Но их ограниченное количество, а есть люди, кому эти тесты будут нужнее, недели мне. Особенно, если учесть, что у меня нет никаких симптомов".



Напомним, что стартовые этапы "Формулы-1" отменены из-за распространения коронавируса. По последним данным число зараженных инфекцией уже превышает 278 тысяч человек, из которых свыше 11 500 человек скончались.