Совещание у премьера: как приспособиться к новой коронавирусной реальности

Как сделать так, чтобы удаленкой, неполной рабочей неделей и тому подобным не воспользовались нечистоплотные работодатели как предлогом? Это обсуждали у премьера Мишустина.

Российская экономика — под влиянием сразу двух факторов мирового масштаба. Коронавирус. Волатильность на глобальных рынках. Открывая совещание, премьер говорит, что важно поддержать бизнес, который несет убытки, и простых граждан, на которых не должны перекладывать свои проблемы недобросовестные работодатели.

"Сотрудники страдать не должны. Мы установили мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, за исключением деятельности, которая может привести вред здоровью или жизни людей. Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованное сокращение для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями. И прошу Роструд следить за этим особо", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Следить особо будут и за выплатами, и за компенсациями, и за тем, как компании используют свое право отправлять сотрудников на удаленку.

"Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение даже в нынешней не очень простой ситуации должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса или решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять Трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура. Также мы будем поступать, если будут жалобы на задержку выплаты заработных плат", — заверил Михаил Мишустин

Удаленный режим и короткая рабочая неделя — новая коронавирусная реальность. Как экономике к ней приспособиться, да еще с минимальными потерями?

"Очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на трехдневную рабочую неделю. Это вещи, которые являются предвестниками того, что ситуация с занятостью может обостриться. Такие поручения даны", — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Уже в действии — механизм оплаты карантинных больничных. Средства Фонда социального страхования идут напрямую гражданам, а не работодателям. С лекарствами проблем тоже быть не должно. Минфин обещает.

"Определен объем финансовых ресурсов в 300 миллиардов рублей для реагирования на складывающуюся ситуацию. Мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам", — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ситуация с кредитованием тоже требует решений. А еще нужно поддержать рынок жилья.

"Мы облегчаем регулирование, чтобы банки охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом. У нас было достаточно жесткое регулирование по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос — меньше 20%. Это для того, чтобы и качество кредитов было соответствующим, и люди не попадали потом, что называется, в долговую кабалу", — пояснила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Задачи сложные, но план действий, подкрепленный целым комплексом мер поддержки со стороны Центробанка уже есть.