Лавров стал Героем Труда

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил министру иностранных дел России Сергею Лаврову звание Героя Труда. Высокое звание, отмечено в указе, Лавров заслужил особыми трудовыми заслугами перед государством и народом.

Также звание Героя Труда Российской Федерации получил генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "СГМ-Мост" Александр Островский. Наградой отмечен вклад Островского в сооружение Крымского моста.

Министр Лавров получил награду в день рождения. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил его с 70-летием. Медведев напомнил о заслугах Лаврова в укреплении авторитета России и способность твердо и аргументированно отстаивать свою позицию.

"Талантливый и яркий дипломат, человек принципиальный и эрудированный, Вы умеете брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях", — заявил Медведев.