Карантин по-французски. Мужчина пробежал марафон на семиметровом балконе

Пандемия коронавируса заперла многих людей дома на самоизоляции. Несмотря на это, многих из них продолжают искать себе занятия в условиях карантина. Так, во Франции мужчина пробежал марафон на своем балконе.



Элиша Ночомовиц преодолел марафонскую дистанцию в 42,2 километра на балконе своей личной квартиры в пригороде Лиона — Бальме, сообщает РИА Новости. Француз преодолел расстояние за шесть часов 48 минут. Длина балкона составляет семь метров, однако количество совершенных кругов он не уточняет, признавшись, что достаточно быстро сбился со счета. Однако помочь вычислить дистанцию помог ему наручный фитнес-шагомер, который и предоставил итоговые данные спортсмена.



"Речь шла о том, чтобы запустить немного сумасшедший челлендж. Я захотел привнести в эту обстановку с коронавирусом немного юмора, чтобы не драматизировать нынешнюю ситуацию с изоляцией". Сам Ночомови является спортсменом: он увлекается бегом, фитнесом и велоспортом.



Отметим, что во Франции эпидемия коронавируса перешла в третью стадию. В стране ввели ограничения на передвижение людей в течение двух недель. По последним данным всего в мире заражено инфекцией свыше 278 тысяч человек.