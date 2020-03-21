Тема:

Коронавирус 15 минут назад

21 марта 202019:02

Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

Global Look Press

В столице с сегодняшнего дня закрываются все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны и аквапарки, такое распоряжение выпустил Роспотребнадзор. Дата окончания ограничения на посещение этих заведений неизвестна – "до особого распоряжения", уточняется на сайте столичного управления ведомства.

Дополнительные меры приняты на фоне осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве. Нарушителям грозят штрафы в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 288 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф

Ранее в Москве закрылись музеи, картинные галереи и выставочные залы. В связи с этим телеканал "Культура" запустил новый проект онлайн-экскурсий "Открытый музей". Трансляции начинаются с понедельника, 23 марта, а затем будут доступны на сайте проекта.

Ранее по теме

Сейчас

19:19

Упал вертолет, вылетевший из Нарьян-Мара

19:07

Мишустин и Румас обсудили энергетику и пандемию

18:19

Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

17:56

Лавров стал Героем Труда

17:07

Хоккейный чемпионат мира отменен из-за коронавируса

16:53

Оперштаб уточнил данные по заболевшим в России

16:31

Россиян вывезут из Марокко

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Оперштаб уточнил данные по заболевшим в России

Оперштаб уточнил данные по заболевшим в России

2 часа назад
Хоккейный чемпионат мира отменен

Хоккейный чемпионат мира отменен

1 час назад
Лавров стал Героем Труда

Лавров стал Героем Труда

55 минут назад
Инфекционист тайно съездила в Испанию и привезла коронавирус в Россию

Инфекционист тайно съездила в Испанию и привезла коронавирус в Россию

2 часа назад
Обвиняемый в измене шпион сбежал на американском конвертоплане

Обвиняемый в измене шпион сбежал на американском конвертоплане

24 минуты назад
Премьер высказался по гибким формам занятости и увольнениям

Премьер высказался по гибким формам занятости и увольнениям

5 часов назад
МИД РФ обвинил США в попытках "подложить мину" под "Северный поток-2"

МИД РФ обвинил США в попытках "подложить мину" под "Северный поток-2"

4 часа назад
Американские сенаторы вляпались в скандал на фоне коронавируса и обвала рынка

Американские сенаторы вляпались в скандал на фоне коронавируса и обвала рынка

1 час назад
В Финляндии, Литве, Израиле и ряде других стран зафиксированы первые смерти от COVID-19

В Финляндии, Литве, Израиле и ряде других стран зафиксированы первые смерти от COVID-19

2 часа назад
Вирус не выживет: почему пандемия может скоро сойти на нет

Вирус не выживет: почему пандемия может скоро сойти на нет

5 часов назад
Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

4 часа назад
В Крым новая инфекция попала через Украину

В Крым новая инфекция попала через Украину

1 час назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

2 часа назад
Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

3 часа назад
Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

20 часов назад
1 338
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

20 часов назад
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

20.03.2020 17:16
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

20.03.2020 15:33
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Кличко выступил против шашлыков

Кличко выступил против шашлыков

38 минут назад
Карантин по-французски. Мужчина пробежал марафон на семиметровом балконе

Карантин по-французски. Мужчина пробежал марафон на семиметровом балконе

54 минуты назад
Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

57 минут назад
В Киеве прекратит работу общественный транспорт

В Киеве прекратит работу общественный транспорт

1 час назад
Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным

2 часа назад
Десять пострадавших: маршрутка протаранила столб в Омске

Десять пострадавших: маршрутка протаранила столб в Омске

2 часа назад
Временный памятник Жукову тоже пришлось убрать

Временный памятник Жукову тоже пришлось убрать

2 часа назад
СК проверят обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Иркутской области

СК проверят обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Иркутской области

2 часа назад
Standard и FT проанализировали ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Standard и FT проанализировали ситуацию с коронавирусом в России и Германии

2 часа назад
15 отличных мультфильмов, которые стоит посмотреть в самоизоляции

15 отличных мультфильмов, которые стоит посмотреть в самоизоляции

3 часа назад
Пылающая кровля: начальную стадию пожара на заводе в Дмитрове сняли на видео

Пылающая кровля: начальную стадию пожара на заводе в Дмитрове сняли на видео

3 часа назад
Лукашенко провел совещание по российской нефти и альтернативам

Лукашенко провел совещание по российской нефти и альтернативам

4 часа назад
Врач напомнил о простом и идеальном способе защиты от коронавируса

Врач напомнил о простом и идеальном способе защиты от коронавируса

4 часа назад
Мишустин поручил следить за тем, чтобы дефицита топлива не было

Мишустин поручил следить за тем, чтобы дефицита топлива не было

5 часов назад
Силовики задержали на улице мужчину с пулеметами и боеприпасами

Силовики задержали на улице мужчину с пулеметами и боеприпасами

5 часов назад
Гонка вакцин: что ждет добровольцев, испытавших американскую прививку от COVID-19

Гонка вакцин: что ждет добровольцев, испытавших американскую прививку от COVID-19

5 часов назад
Нефть, уголь и финансовая базука: "Вести в субботу" пообщались с экспертами

Нефть, уголь и финансовая базука: "Вести в субботу" пообщались с экспертами

5 часов назад
Мишустин сообщил об упреждающих экономических мерах

Мишустин сообщил об упреждающих экономических мерах

6 часов назад
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера "Локомотива"

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера "Локомотива"

6 часов назад
Тегеран освободил французского ученого

Тегеран освободил французского ученого

6 часов назад
Китайцы массово возвращаются на работу, чтобы реанимировать экономику страны

Китайцы массово возвращаются на работу, чтобы реанимировать экономику страны

7 часов назад
Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 марта 2020 года

7 часов назад
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

8 часов назад
Российские тесты для выявления коронавируса переданы в 13 стран

Российские тесты для выявления коронавируса переданы в 13 стран

8 часов назад
Юристы Италии требуют отмены санкций против России

Юристы Италии требуют отмены санкций против России

10 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Нарушители-невидимки

Расследование Эдуарда Петрова. Нарушители-невидимки

13 часов назад
586
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку