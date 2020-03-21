Тройное убийство в Москве: опеку над детьми получит бабушка

Детей, отец которых совершил тройное убийство, передадут бабушке, семье окажут необходимую поддержку. Специалисты департамента труда и социальной защиты города Москвы сейчас помогают собрать документы на временную опеку.

В ночь на субботу на Волоколамском шоссе мужчина зарезал 38-летнюю жену и ее пожилых родителей. Пострадавшие скончались на месте. Убийцу задержали и возбудили уголовное дело, передает РИА Новости.