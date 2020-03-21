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Коронавирус 11 минут назад

21 марта 202019:35

Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать

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Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе. Такое решение принято, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

По сообщению пресс-центра штаба украинской операции в Донбассе, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения в исключительных случаях, при наличии "критически важных жизненных обстоятельств", если они подтверждены соответствующими документами.

Вместе с тем представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будут пропускать, как и раньше, отмечает "Интерфакс".

Со своей стороны, Служба пограничной охраны самопровозглашенной Луганской народной республики с 23 марта временно закрывает пункт пропуска "Станица Луганская" также в связи с угрозой коронавируса. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Пропускной пункт закрывается до особого распоряжения, пишет РИА Новости.

Пока в ЛНР зараженных коронавирусом не выявлено. 22 человека находятся на 14-дневном карантине, их проверяют на наличие инфекции. На Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, три человека скончались, один вылечился. Местные власти призывают граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости

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