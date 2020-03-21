Мишустин и Румас обсудили энергетику и пандемию

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в субботу обменялись мнениями по ряду вопросов экономики и здравоохранения. В телефонном разговоре главы правительств констатировали, что достигнуто принципиальное согласие стран по поставкам нефти. Белорусские НПЗ получат сырье из России в полном объеме и на согласованных условиях, пишет "Интерфакс".

Мишустин и Румас оперативно согласовали действия, которые позволят соблюдать график постройки Белорусской АЭС. Станция сооружается по российскому проекту.

Сергей Румас поблагодарил правительство РФ за разрешение гражданам Белоруссии вернуться домой транзитом через российские аэропорты в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Также премьеры обсудили вопросы торговли между странами и интеграции в рамках в Союзного государства и Евразийского экономического союза.