COVID-19 в Москве: подробности

В субботу в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили новые данные по выявленным случаям заболевания. Как пишет "Интерфакс", за сутки число заболевших выросло до 137.

"Подтверждены еще шесть случаев. Среди заболевших есть ребенок, чьи родители ранее были госпитализированы. Ребенок находится на лечении в больнице имени Бышляевой", — пояснили в штабе.

Медики установили всех контактировавших с инфицированными коронавирусом: родных, попутчиков и таксистов. Два человека из близких контактов госпитализированы, остальные находятся под наблюдением медиков.

Новые заболевшие коронавирусом COVID-19 прилетели в Москву из Женевы 9 марта и Стамбула 15 марта.

С воскресенья Роспотребназор распорядился закрыть для клиентов столичные аквапарки, бассейны и фитнес-центры.