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Тема:

Нефть и газ 11 минут назад

21 марта 202020:40

Стало известно, в чем Минэнерго пытается убедить администрацию Трампа

Чиновники из Минэнерго США убеждают администрацию президента Трампа создать альянс с Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal. Такой альянс необходим для "регулирования стоимости нефти" и позволит избежать серьезных обвалов цен на сырье. Помимо этого союз с США ослабит партнерские связи Саудовской Аравии с Россией. Однако может привести к выходу королевства из ОПЕК.

Предположительно, в министерстве обсуждаются разные варианты нефтяного союза, один из них подразумевает использование национальных запасов нефти. Одна ни один вариант еще не одобрен ни руководством Минэнерго, ни Белым домом.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Кремль не пошел на уступки ценовой войне за нефть. В результате Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках.

 

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