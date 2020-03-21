Коронавирус может стать обоснованием для телефонной слежки

Немецкое министерство здравоохранения намерено ужесточить правила о защите населения в условиях пандемии. Согласно новым нормам, власти смогут отслеживать перемещения пользователей по данным с мобильных устройств.

Это нужно для того, чтобы своевременно выявить и изолировать граждан, контактировавших с носителем опасной инфекции. Мерам должна предшествовать эпидемия в масштабе страны.

Сейчас в Германии более 20 тысяч человек больны коронавирусом, 50 из них скончались, передает ТАСС.

16 марта правительство объявило о введении ограничительных мер. Закрылись бары, музеи, кинотеатры. 19 марта институт Роберта Коха получил зашифрованный массив данных от оператора Deutsche Telekom для анализа передвижения населения.