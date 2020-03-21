Футболист "Ювентуса" Дибала стал третьим игроком клуба с коронавирусом

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил о том, что заражен коронавирусом. Это стало известно после того, как он получил результаты теста.



"Всем привет. Хочу сообщить о том, что мы с моей девушкой Орианой получили итоги тестов на коронавирус, — написал Дибала в своем личном Instagram-аккаунте. — Они дали положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях".

Таким образом, Дибала стал третьим игроком "Ювентуса" — после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, который заразился COVID-19.



Ранее уже проходила информация о том, что Дибала был заражен коронавирусом, однако как сам игрок, так и его клуб от этой информации открещивались.