21 марта 202022:55

В Баренцевом море без вести пропал дайвер

В Баренцевом море во время организованных погружений дайверов в субботу, 21 марта, пропал человек. Ведутся его поиски.

Погружения проводились в районе губы Амбарная в Печенгском районе Мурманской области. Без вести пропал мужчина 1974 года рождения.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, пишет "Интерфакс".

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